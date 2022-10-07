ضبط 95 متهمًا بمحيط المدارس بحوزتهم 75 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة.

استهدفت الحملات ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط 85 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 95 متهمًا، بحوزتهم 75 كجم مواد مخدرة متنوعة.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – 86 هاتف محمول – 6 سيارات – 7 دراجات نارية – 23 قطعة سلاح أبيض – 2 ميزان).

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.