بالشروط.. الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب للطالبات المستجدات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفتح جامعة الأزهر الشريف، الأحد المقبل، باب تقليل الاغتراب للطالبات المستجدات، والتحويل بين كليات القاهرة والأقاليم للمستجدين، وحتى 20 أكتوبر الجاري.

ووافق رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التنسيق لفئتين من الطلاب "إعادة القيد - سنوات السابقة".

وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية، والكليات أو الشعب غير المتناظرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

وأوضح أنه يشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رشحت لها وتقوم باستيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم، حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها تقليلًا للاغتراب واستيفاء موافقة عمداء الكليات ولا يعد قرار التحويل ساريًا إلا بعد اعتماد رئيس الجامعة.