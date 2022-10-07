هواوي نوفا nova 10 SE.. مواصفات مذهلة لملك الفئة المتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت شركة هواوي أمس الأول الأربعاء، عن هاتفها الجديد نوفا 10SE، وهو هاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة، ويعد نسخة مخففة من هاتف nova 10.

يأتي هاتف Huawei nova 10 SE بشاشة أوليد فائقة الجودة، مقاسها 6.67 بوصة بتردد 90 هيرتز ودقة 395 بكسل.

تصميم الهاتف شديد الأناقة، أقرب إلى الهواتف الرائدة، مع حواف مسطحة من الألومنيوم، وظهر مغطى بطبقة تمنع البصمات. كما يبدو تصميم الكاميرات الخلفية أنيقا في إطار بيضاوي غير بارز.

ويعمل بنظام تشغيل هواوي بدون خدمات جوجل، لكن متجر هواوي يحتوي جميع التطبيقات التي يحتاجها المستخدم، أما بقية خدمات جوجل فيمكن الحصول عليها من مصادر كثيرة.

يأتي هواوي nova 10 SE مع معالج سنابدراجون 680G بمعيارية 6 نانومتر، مع معالج رسوميات أدرينو 610.

ويتضمن الهاتف ذاكرة رام عشوائية 6 أو 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا.

نظام التصوير من نقاط تفوق هواوي، الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 108 ميجابكسل بزاوية واسعة تدعم المثبت البصري وتقنية PDAF، والعدسة الثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

أما عدسة السيلفي فإنها بدقة 16 ميجابكسل.

يأتي الهاتف ببصمة جانبية، ويعمل ببطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات تدعم الشحن العكسي.

ولم تعلن هواوي سعر الهاتف، لكن المتوقع ألا يقل عن 7 آلاف جنيه.