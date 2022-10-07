انت الان تتابع خبر تراجع أسعار الغاز في أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF بنسبة 6.5% إلى 1681.3 دولار لكل ألف متر مكعب. وكانت عقود الوقود الأزرق قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 1798.7 دولار لكل ألف متر مكعب.وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات أوروبية أن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة بنسبة تزيد عن 90%.

