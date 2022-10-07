انت الان تتابع خبر صلاح الدين: تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مئتان وسبعة وخمسون مليار دينار هو مبلغ التخصيصات المالية الذي طالبت به محافظة صلاح الدين بحسب كتاب عنون الى وزارة المالية , حيث تسعى المحافظة الى استخدام هذه الاموال للنهوض بالوقع الخدمي واكمال المشاريع المتوقفة الا ان هناك تخوفا لدى المواطنين من ان تطال صفقات الفساد هذه الاموال خصوصا بعد الكشف عن العديد من ملفات الفساد المالي والاداري في المحافظة خلال الفترة الماضية .

مراقبون اكدوا ان هناك مشاريع عديدة تحمل اسماء وهمية ولاتعدو كونها حبراً على ورق وتندرج جميعها تحت مايسمى بتبويب الميزانيات دون حسيب او رقيب , فيما طالب نواب عن المحافظة بضرورة توزيع المشاريع بحسب الكثافة السكانية والغاء الدعوات المباشرة التي تشوبها صفقات فساد .

وبرغم اختلاف الادارات الا ان سوء الخدمات مايزال يسيطر على المشهد في مدن المحافظة كما يصف ذلك المواطنون الذين ابدوا تشاؤمهم من ضياع التخصيصات المالية والميزانيات الكبيرة التي تدخل المحافظة