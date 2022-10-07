خالفت المواعيد الشتوية.. إغلاق 5 منشآت ومحال في المنتزه بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

أسفرت الحملة عن إغلاق 5 محال ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق بشوارع "العيسوي، وإسكندر إبراهيم، وأبو رديس" بمنطقة سيدي بشر بحري، بالإضافة إلى إصدار إنذارات وفرض غرامات فورية على المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.