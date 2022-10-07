اصطدمت سيارتهم بعمود إنارة.. مصرع شاب وإصابة صديقيه في حادث ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "1721 ع.ب"، بعمود إنارة بالقرب من منطقة هرم ميدوم بمركز الواسطى، مما نتج عنه مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "إسلام.ش.ح"، 23 عامًا، وإصابة "محمد.ط.ع"، 28 عامًا، و "أحمد.ع.ج"، 11 عامًا، سحجات و كدمات متفرقة في الجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة