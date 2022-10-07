بالصور- زراعة 1000 شجرة في طريق استاد برج العرب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حي العامرية ثان أعمال زراعة 1000 شجرة بطريق الكافوري أمام إستاد الجيش ببرج العرب غربي الإسكندرية في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وقال محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان، إنه يجري زراعة 1000 شجرة بالجزيرة الوسطى بطريق الكافوري، مشيرًا إلى أنه من المقرر استكمال زراعة باقي الطرق والمحاور المرورية والحدائق العامة.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أنه جرى الدفع بسيارات ولودر لرفع مئات الأطنان من المخلفات بمحيط إستاد الجيش، فضلا عن متابعة أعمال تطوير حديقة الناصرية أمام ديوان الحي.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأحياء للبدء في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في الطرق والجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.