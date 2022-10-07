تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و771 شاحنة، و50 سيارة، وصول وسفر 1125 راكبًا بموانيها، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الواردات تضمنت 6 آلاف طن بضائع، و435 شاحنة، و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و 336 شاحنة، و25 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، غادرت السفينة أمل الميناء، واستقبل الميناء أمس السفينة أمل ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا، وشهد الميناء أمس وصول وسفر للسفينتين سينا وعمان.