أتلفت محبس غاز.. إصلاح كسر ماسورة مياه في العامرية بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى حي العامرية أول بالتعاون مع شركة مياه الشرب، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مخزن الزيت، ما أدى إلى إتلاف "بلف" الغاز الطبيعي.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول بلاغا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بشارع مخزن الزيت أمام غرفة الكهرباء، وانتقل مسئولي إدارتي الطرق والمرافق إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث كسر بماسورة مياه ما تسبب في تراكم المياه وتلف "بلف" الغاز الطبيعي المؤدي إلى المنطقة، دون أي خسائر أو أضرار.

ومن جانبه، قال اللواء أشرف بدران، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى إصلاح الماسورة بالتنسيق مع إدارتي المياه والطرق، واستدعاء طوارئ الغاز وإصلاحه مرة أخرى.