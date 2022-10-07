ضبط مستحضرات تجميل غالية الثمن مع راكب عربي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن، حاول راكب عربي تهريبها فور وصوله من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو، استوقف ـحمد مجاهد مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة، وكلف خالد شعبان مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، أحمد عطا الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائب الراكب، بلغت ٧٧٢ عبوة مستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .