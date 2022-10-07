انت الان تتابع خبر ميريام فارس في العراق بهذا الموعد (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وكشفت ميريام فارس عن موعد الحفل في منشور عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، قالت فيه: "أهل العراق استعدوا ملكة المسرح ميريام فارس تحيي حفل في اربيل بتاريخ 4 نوفمبر 2022".
ويذكر ان حَرب تصريحات اشتعلت الشهر الماضي بين النّجمة اللبنانية ميريام فارس ومُواطِنها فارس كرم إثر خِلاف على بوستر حفل جدة وصِغر حجم صورته.
ويذكر ان حَرب تصريحات اشتعلت الشهر الماضي بين النّجمة اللبنانية ميريام فارس ومُواطِنها فارس كرم إثر خِلاف على بوستر حفل جدة وصِغر حجم صورته.