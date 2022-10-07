انت الان تتابع خبر ميريام فارس في العراق بهذا الموعد (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت ميريام فارس عن موعد الحفل في منشور عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، قالت فيه: "أهل العراق استعدوا ملكة المسرح ميريام فارس تحيي حفل في اربيل بتاريخ 4 نوفمبر 2022".ويذكر ان حَرب تصريحات اشتعلت الشهر الماضي بين النّجمة اللبنانية ميريام فارس ومُواطِنها فارس كرم إثر خِلاف على بوستر حفل جدة وصِغر حجم صورته.