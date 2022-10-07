مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل «في مرحلة حاسمة»

سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة رأس الناقورة (أ ف ب).

قال مسؤول أميركي اليوم الخميس إن لبنان وإسرائيل في «في مرحلة حاسمة» في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، مشيراً إلى أن «الفجوات تقلصت».

وأضاف المسؤول «ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل ونعتقد أن من الممكن الوصول إلى تسوية دائمة».