بايدن يقع في خطأ مرّة أخرى... والميكروفون يلتقط ما قاله

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

توجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية فلوريدا من أجل تفقد المناطق المتضررة من جراء الإعصار «إيان»، الذي ضربها قبل أيام، وخلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

واقترب بايدن من راي مورفي رئيس بلدية شاطئ فورت مايرز، أكثر المناطق تضرراً من جراء الإعصار.

وصافح بايدن مورفي وتبادل معه أطراف الحديث. إلّا أنّه لم يكن منتبهاً إلى وجود «مايكروفون أحمر» يعمل في المكان، ويسجل كل ما يقال.

وقال الرئيس الأميركي إن لا أحد يستطيع التلاعب معه، مضيفاً إلى تلك العبارة شتيمة.

وردّ رئيس البلدية: «نعم أنت محق تماماً»، وألحق كلامه بابتسامة.