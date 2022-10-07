تحليق 12 مقاتلة كورية شمالية خلال تدريبات واستدعاء 30 مقاتلة كورية جنوبية

06 أكتوبر , 2022
برج نامسان التاريخي في سيول (أ ف ب).
حلقت 12 مقاتلة كورية شمالية في تشكيل الخميس خلال تدريبات عسكرية على ما يبدو، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، مؤكداً أنه استدعى 30 مقاتلة كورية جنوبية رداً على ذلك.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن ثماني مقاتلات وأربع قاذفات «أجرت رحلة تشكيلية شمال الحدود الجوية بين الكوريتين ويقدر أنها قامت بتدريبات جو-أرض».
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