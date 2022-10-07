شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يخشى "نهاية العالم".. تهديدات روسيا بحرب نووية "جادة جدا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقترب العالم في الماضي من نشوب حرب نووية، ويبدو أن تهديدات روسيا الأخيرة، قد أحيت لدى الرئيس الأمريكي مخاوف من "نهاية العالم".

فقد اعتبر جو بايدن في تصريحات الخميس، تهديدات روسيا المتعلقة باستخدامها أسلحة نووية، بالنزاع الجاري في أوكرانيا أمر قد يعرض البشرية لخطر "نهاية العالم".

واستحضر بايدن في هذا السياق أزمات مشابهة، منها أزمة الصواريخ الكوبية في منتصف الحرب الباردة، حيث نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ هناك وقتها.

الرئيس الأمريكي الذي كان يتحدث في حفل لجمع التبرعات بنيويورك، لفت إلى أن الولايات المتحدة، لم نتواجه احتمال حدوث "أبوكاليبس"، (حرب عالمية) منذ الرئيس جون كينيدي، وما حدث خلال ما يعرف بـ "أزمة الصواريخ الكوبية" عام 1962.

وجدد التأكيد على أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح" عندما أطلق تلك التهديدات.

خشية بايدن من تهديدات روسيا، تعضدها تقارير إعلامية، تشير إلى احتمال لجوء روسيا لترسانتها النووية، مع دخول التسوية مع أوكرانيا المدعومة من المغرب، نفقا مظلما.

بل قال موقع روسي إن بوتين يستعد لاتخاذ قرارات مهمة بشأن شن ضربة نووية تكتيكية من ملجأ للانتقال إلى موقع آمن مع كبار المسؤولين في بلاده ودائرة ضيقة من عائلته في حال اتخذ القرار تحسبا لهجوم غربي.