شكرا لقرائتكم خبر عن قيم يجب أن يلتزم بها المشاركون فى الحوار الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطنى، بقيم يجب أن يلتزم بها المشاركين فى الحوار.

ولفت كتيب الإرشادات إلى ضرورة أن يلتزم المشاركون فى الحوار الوطنى بالقيم الآتية:

- الاحترام المتبادل: تقبل الآخر وتفهم وجهة نظره وتقبل الاختلاف

- التعاون: تكاتف الجهود لوضع الخطط والحلول والبحث عن الأهداف المشتركة

- المشاركة: أن يعرض كل طرف مشارك رأيه بحرية وأمانة فى كل ما لديه من معلومات وبيانات ورؤى الالتزام

- الاستمرارية: ما يتم التوافق عليه هو مسئولية الجميع وعلى الجميع التعاون والالتزام بتنفيذ مخرجاته ومواصلة العمل عليه.

- المرونة: وجود قدر من التفاهم والرغبة فى التفهم لوجهات النظر المختلفة متجاوزين الاختلافات الأيدولوجية والثقافية والسياسية