مقتل قيادي في داعش خلال عملية إنزال جوي أمريكية بشمال شرقي سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت/دمشق-( د ب أ):

قالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم) إن القوات الأمريكية تمكنت من قتل قيادي في تنظيم داعش واعتقلت اثنين آخرين خلال عملية إنزال جوي باستخدام مروحية يوم الخميس في منطقة تسيطر عليها الحكومة في شمال شرقي سوريا.

وذكرت القيادة إن قواتها نفذت الهجوم بمروحية بالقرب من قرية القامشلي القريبة من الحدود مع تركيا، مستهدفة راكان وحيد الشمري، وهو قيادي في تنظيم داعش مسؤول عن تسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات التنظيم.

وجاء في بيان القيادة أنه "خلال العملية قتل الشخص المستهدف وأصيب أحد مساعديه. واعتقلت القوات الأمريكية مساعدين اثنين آخرين"، مضيفا إنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون في العملية.

وتعتبر هذه أول عملية عسكرية أمريكية من نوعها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.