شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عفو رئاسي.. بايدن يُحرر المدانون بحيازة "الماريجوانا" في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عفوًا عاما عن جميع المدانين بحيازة الماريجوانا "البسيطة" في الولايات الفيدرالية والعاصمة واشنطن.

وبحسب توضيح نشره موقع البيت الأبيض، في وقت سابق، فإن قرار العفو الذي أصدره الرئيس بايدن، إحدى خطوات تصحيح النهج الفاشل تجاه الماريجوانا في الولايات المتحدة.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فقد عمل أعضاء الكونجرس على هذه القضية من خلال تمرير مشروع قانون واحد هام إلى مجلس النواب، لكن هذا الجهد توقف، لذلك يتخذ الرئيس بايدن إجراءات تنفيذية لمعالجة الأمر.

وبموجب القرار الرئاسي يعفى عن جميع الجرائم الفيدرالية السابقة المتعلقة بحيازة الماريجوانا البسيطة، فيما دعا بايدن المحافظين إلى اتباع خطوات مماثلة بشأن هذه القضية.

ويدفع الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة -وفق مسؤول البيت الأبيض- من ذوي الإدانات الفيدرالية السابقة بحيازة الماريجوانا، ثمنا باهظا، كالحرمان من السكن أو العمل، وحتى الفرص التعليمية، فيما سيساعد هذا العفو على تخفيف تلك العواقب الجانبية.

ويرى بايدن، الذي كان العفو عن جرائم حيازة الماريجوانا أحد عناوين حملته الانتخابية للرئاسة، أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص في السجن لمجرد تعاطي هذه المادة أو حيازتها.

ويقضي القرار الجديد بمراجعة سريعة لكيفية جدولة الماريجوانا بموجب القانون الفيدرالي؛ إذ يصنفها القانون الفيدرالي حاليًا في الجدول الأول من قانون المواد الخاضعة للرقابة، في درجة "الهيروين" وعقار "إل إس دي".

لكن القرار حول إعادة تصنيف الماريجوانا، سيستثني مع تغير التنظيم الفيدرالي والولائي لهذه المادة الاتجار والتسويق بها، إضافة إلى بيعها للقاصرين، حيث ستظل تلك القيود سارية.