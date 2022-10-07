شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تصريحات زيلينسكي.. روسيا تُحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط مخاوف من حرب عالمية ثالثة بعد تصريحات رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي حول ضرب الناتو إلى روسيا، تتصاعد التحذيرات من خطر وقوع حادث كارثة في زابوريجيا.

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن مطالبة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتوجيه ضربة استباقية إلى روسيا، ليست إلا دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة.

وبحسب وكالة نوفوستي، فإن بيسكوف شدد على أن مثل هذه التصريحات ليست إلا دعوة لاندلاع حرب عالمية ثالثة لها عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وكان زيلينسكي دعا في كلمة بمعهد "لوي" في أستراليا عبر الفيديو، الناتو لشن ضربات استباقية ضد روسيا قبل إقدامها على ضرب بلاده بالسلاح النووي.

وفي سياق متصل، حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الدولية رافاييل جروسي، من أنه لم يتم بعد تفادي خطر وقوع حادث كارثي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال جروسي خلال زيارة إلى كييف: "نحن نستمر في القول ما يجب فعله وهو بشكل أساسي، تجنب وقوع حادث نووي بالمحطة، إذ لا يزال ممكنا بشكل واضح للغاية".

ويدعو جروسي إلى إقامة "منطقة أمنية" حول المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، ولا يزال يعمل بها عمال أوكرانيون، مشيرا إلى أن المباحثات مع كييف وموسكو مستمرة.

وكان المجمع المترامي الأطراف في جنوب شرق أوكرانيا مسرحا لقتال شرس، وتم إغلاق مفاعله الأخير الذي كان يعمل في سبتمبر/ أيلول الماضي لكن خطر وقوع كارثة لا يزال ماثلا، إذ لا يزال يتعين تبريد مواد ذرية لتفادي حدوث انصهار.