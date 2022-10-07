شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي يقتل اثنين من كبار قادة داعش بغارة جوية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية في شمال سوريا، وقتلت القائد في تنظيم داعش أبو هاشم الأموي، ومسؤول آخر في التنظيم الإرهابي.

وأشار بيان الجيش الأمريكي إلى أن التقديرات الأولية، تظهر عدم إصابة أو مقتل أي مدني، أو أي من أفراد القوات الأمريكية في العملية.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن هذه الضربة ستضعف قدرة داعش على زعزعة استقرار المنطقة، وضرب قواتنا وشركائنا.

مشددا على أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على ضربة جوية أمريكية نادرة بطائرة هليكوبتر، استهدفت قرية خاضعة لسيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا، وأسفرت عن مقتل مسؤول آخر في التنظيم.

فقبل ساعات قتلت القوات الأمريكية شخصًا يشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش، كما اعتقلت عراقيا وسوريا، في عملية إنزال نوعية ونادرة.

وقال أحد سكان القرية، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن 3 مروحيات شاركت بالعملية بعد منتصف ليل الأربعاء، وصاحبتها 3 ناقلات جند، عند أطراف القرية.

وغالبا من ترتبط عمليات الإنزال الأمريكية باصطياد رؤوس إرهابية تابعة لتنظيمات مختلفة.

ونجحت القوات الأمريكية مسبقا خلال عدة عمليات، في قتل عدة قادة من التنظيمات الإرهابية، أبرزهما زعيما تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، ثم أبو إبراهيم القرشي في إدلب غرب سوريا.

وأعقبهم في يوليو/تموز، قتل زعيم داعش في سوريا ماهر العكال عبر مسيرة أمريكية.