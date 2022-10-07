شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش اتفاق قرض بشأن المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أول اجتماعاتها فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى يوم الأحد المقبل، لمناقشة اتفاقية بشأن المشروع الطاريء لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة.

ويتناول الاجتماع نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطاريء لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث أسفرت عن فوز النائب هشام الحصرى برئاسة اللجنة، وفوز النائبين صقر عبدالفتاح صقر وحسن أبو قديرة بمنصبى وكيلى اللجنة، وفوز النائب محمد محمود عبد القوى بأمين سر اللجنة.