ميركل: من المهم أخذ التصريحات حول الحرب الأوكرانية بجدية

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ-( د ب أ):

قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إنه من المهم عدم تجاهل التهديدات التي يتم الإدلاء بها خلال الحرب الروسية على أوكرانيا والنظر إليها باعتبارها مجرد خدعة.

وتابعت ميركل، مساء الخميس، خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ77 لصدور صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" في ميونخ، قائلة إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان "نقطة تحول عميقة".

وحذرت من إنها نقطة "من المستصوب عندها أن نأخذ جميعا الكلمات بجدية والتعامل معها بجدية وعدم تصنيفها على أنها خدع منذ البداية".

وأكدت ميركل أن السلام الدائم في أوروبا لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة روسيا. وقالت السياسية المخضرمة "طالما أننا لم ننجح في فعل ذلك، فإن الحرب الباردة لم تنته بالفعل".

وتقاعدت ميركل،68 عاما، عن العمل السياسي العام الماضي بعد 16 عاما في السلطة.وانسحبت إلى حد كبير من الحياة العامة منذ ذلك الحين. ومن المقرر أن تنشر مذكراتها أواخر عام 2024.