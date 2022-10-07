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بايدن: بوتين لم يكن يمزح بشأن التهديدات النووية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العالم في أعلى درجات الخطر من "هرمجدون"- مصطلح ديني توراتي يشير إلى نهاية العالم- منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، وذلك في تصريحات يوم الخميس خلال حفل لجمع التبرعات وسط حرب روسيا على أوكرانيا.

وتابع بايدن في تصريحاته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن "يمزح" عندما يتحدث عن احتمال استخدام أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية، وفقا لما نقله تجمع للصحفيين بالبيت الأبيض.

وقال بايدن إنه لا يعتقد أن هناك أي سبيل لاستخدام سلاح نووي تكتيكي دون أن ينتهي به المطاف بـ"هرمجدون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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