حرس الحدود السعودي ينقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق قبالة جازان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-( د ب أ):

تمكنت سفينة حرس الحدود السعودية (رفحاء)، بالتعاون مع إحدى السفن الأجنبية، من إنقاذ طاقم ناقلة حاويات تجارية، ترفع علم جمهورية بنما، تعرضت لحادث حريق أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر على بعد 123 ميلًا بحريًا شمال غرب ميناء جازان ( جنوب غرب) المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني، "أنه في إطار تنفيذ مهام السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمرارًا للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود في مجال البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغًا عن تعرض الناقلة للحريق"،بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الجمعة.

وأضاف العقيد القريني "أنه جرى إخلاء طاقم السفينة المؤلف من (25) بحارًا من جنسيات متعددة إلى ميناء جازان"، مشيرا إلى أنه "كان في استقبالهم عدد من الطواقم الطبية من حرس الحدود والشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني والجوازات بالمنطقة".

وأكد أن الطاقم"هم بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم إلى مقر إقامتهم، واستكمال الإجراءات النظامية".