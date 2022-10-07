ربة منزل تلقي طفليها من الطابق الثاني في حلوان.. والتحريات تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت ربة منزل طفليها من الطابق الثاني بمدينة حلوان؛ ما أسفر عن إصابتهما جراء ذلك بكدمات وكسور متفرقة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بشارع أطلس بمنطقة المشروع الأمريكي، بدائرة القسم، مفاده سقوط طفلين من الطابق الثاني من أحد العقارات.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمحل البلاغ مصحوبة بسيارتين إسعاف، وتبين إصابة طفلين "ياسمين وليد"، 12 عاما، وشقيقها "محمد"، 7 سنوات، بعد إلقائهما من الطابق الثاني.

نُقل الطفلان للمستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على الأم.. وكشفت التحريات الأولية أن والدة الطفلين هي من ألقتهما من شرفة العقار؛ وذلك حال مرورها بحالة نفسية سيئة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.