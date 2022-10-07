خرجوا بأعجوبة.. ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حصل "الخليج 365" على قائمة بأسماء مصابي حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي أمام سوق العبور، والذي أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا في تصادم ملاكي وميكروباص، ما أدى لانقلاب الميكروباص عدة مرات ونجح الأهالي والمسفعون في إخراج الركاب المصابين من السيارة ونقلهم لمستشفى السلام العام.

تبين من بيان مرفق الإسعاف أن 7 سيارات إسعاف شاركت في نقل 13 شخصًا إلى مستشفى السلام العام من مصابي حادث طريق الإسماعيلية أمام سوق العبور، وبينهم أطفال، وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وحالتهم تحسنت.

كشف بيان مرفق الإسعاف أنه جرى نقل 13 مصابا لمستشفى السلام وهم عبد الرحمن نجيب، ومحمود حسن محمد، ومنة الله أحمد، وزياد مصطفى منير، وشهاب أشرف السيد، وخالد محمد أحمد، وإسلام جميل، ونبيهة سيد أحمد، وفاطمة مجدي عفيفي، وآخر مجهول، ونادية حمدي حسنى، وصابر بيومي حسين، وهناء محمد رستم، وتراوحت إصاباتهم بين خلع في الكتف وكسور مختلفة وجروح وكدمات وتحسنت حالتهم وغادر البعض المستشفى بعد تلقي العلاج.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم علي طريق مصر إسماعيلية، وجرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف وتبين إصابة 13 شخصا جرى نقلهم لمستشفى السلام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأفاد شهود عيان على الواقعة أنه وقع تصادم بين الميكروباص والملاكي ما أسفر عن انقلاب السيارة الأجرة عدة مرات، على طريق الإسماعيلية، وتمكن الأهالي من إخراج جميع الركاب دون خسائر في الأرواح، موضحين "السيارة اتعجنت وجرى إخراج المصابين من السيارتين بأعجوبة".