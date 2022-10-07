منها الوراق وبولاق.. الجيزة: قطع مياه الشرب عن 4 أحياء كبرى لـ6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (الوراق - العجوزة - شمال الجيزة - بولاق) لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.

وأرجعت الشركة في بيان اليوم، سبب الانقطاع، إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما توفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125.