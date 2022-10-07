لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 1993

06 أكتوبر , 2022 مشهد عام في لبنان (أ ف ب). ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس أن لبنان سجل أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993. وأضافت أنه تم تسجيل الحالة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، وأن المريض يتلقى العلاج وحالته مستقرة.

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