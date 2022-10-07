«يوتلسات» تتّهم إيران بالتشويش على أقمارها الصناعية

06 أكتوبر , 2022
شركة تشغيل الأقمار الصناعية «يوتلسات».
أفادت شركة «يوتلسات» أن إيران تشوّش على اثنين من أقمارها الصناعية منذ 26 سبتمبر/أيلول، وأضافت أنها طلبت من السلطات المعنية في البلاد أن تتوقف عن ذلك على الفور.
وقالت شركة تشغيل الأقمار الصناعية ومقرّها باريس، في بيان، «يؤثر التشويش على إرسال العديد من المحطات الرقمية التلفزيونية والإذاعية بالفارسية من خارج إيران، إضافة إلى قنوات أخرى».
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