شكرا لقرائتكم خبر عن قاطرة الخدمة المميزة.. الأرقام ترصد حجم التطوير فى المستشفيات الجامعية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المستشفيات الجامعية بمثابة قاطرة الخدمة الطبية المميزة علي مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وفي هذا الصدد، رصد تقرير مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي البرلمان عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنة المالية 2022/2023، مؤشرات الأداء لحجم التطوير في المستشفيات الجامعية وذلك في 2020 مقارنة بـ 2014)، علي النحو الأتي :

1 - 30 % زيادة في عدد عدد المستشفيات الجامعية.

2- 24% زيادة في عدد الأسرة.

3- 31% زيادة في عدد الحضانات.

4- 61% زيادة في عدد أسرة الرعاية المركزة.

يشار إلي أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم أقرت حزمة من التوصيات للحكومة في قطاع التعليم الجامعي، ومنها موافاة اللجنة بدراسة لتقييم مستوى أداء المستشفيات الجامعية بالوجه القبلي في ظل جائحة كورونا ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومدى التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة في مواجهة الجائحة.