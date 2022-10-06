شكرا لقرائتكم خبر عن لواء طيار متقاعد: إعادة بناء قواتنا الجوية فى فترة وجيزة خطوة هام نحو نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء طيار متقاعد صالح عارف، أن القوات الجوية والجيش المصرى بشكل عام أصيب بنكسة كبيرة فى 5 يونيو 1967 ولكن بداية من اليوم الثانى بدأ الإعداد ليوم النصر وبناء أسطول الطائرات الذى حدث فى السادس من أكتوبر 1973.

وأشار اللواء طيار صالح عارف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن القوات المسلحة المصرية أعادت تعويض ما خسرته من الطائرات في فترة وجيزة بمساعدة الدول الصديقة، قائلا: "بدأنا نعد كوادر وندرس العدو ونشوف التحديات".

وأوضح اللواء صالح عارف، أن أبرز التحديات التي واجهتهم كانت وجود عدو بينهم وبينه مانع مائي، فضلا عن خط دفاعي قوي به حصون لتأمين أنفسهم على طول الجبهة، مؤكدا أن التحدى كان كبير ولكن بالدراسة والتدريب تحقق النصر.