شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بأكاديمية ناصر: حرب الاستنزاف أعادت الروح المعنوية وخطوة لنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر بالدارسات العليا، أن حرب الاستنزاف كان لها دور رئيسى فى إعادة الثقة للقوات المسلحة والمقاتل المصرى واختبار لمعداته وثقته فى نفسه، قائلا: "حرب الاستنزاف ساعدت فى بتر الزراع الطولى لإسرائيل وهى قواتها الجوية".

وأضاف اللواء محمد زكى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن ما قدمه الشعب المصرى من صمود عقب نكسة 5 يونيو حقق حالة الصمود مع ما ساعدت به حرب الاستنزاف وصولا إلى نصر أكتوبر، لافتا إلى أن هذه الحرب تكبدنا فيها خسائر ولكن ساهمت في إعادة الروح المعنوية.

وتابع: "لولا تربية ابناءنا المصريين على الانتماء وحب الوطن ما كان ليتحقق هذا النصر في يوم 6 أكتوبر"، مؤكدا أن المصريين تبرعوا بكل ثمين وغالى لصالح المجهود الحربي حتى تعود القوات المسلحة قادرة على مواجهة العدوان.