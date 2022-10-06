مفقودة منذ 45 عامًا.. لحظة وصول الحاجة رضا لمنزل أسرتها في بني سويف - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

عمت الفرحة أرجاء مركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف عقب وصول الحاجة رضا عبد الرحيم إلى منزل أسرتها بعد غياب دام 45 عامًا، وأطلق النساء والأطفال الزغاريد والهتافات ابتهاجا بعودة نجلتهم.

وعبرت الحاجة رضا عن سعادتها بعودتها إلى أهلها وأسرتها مؤكدة أنها كانت تحلم بهذا اليوم التي تلتقي فيه بأفراد الأسرة بعد غيابها الطويل، وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن يكون والدها على قيد الحياة ويراها بعد حرمان وفراق دام لسنوات طويلة.

كانت "رضا" ابنة 5 أعوام، تلهو إلى جوار والدتها بائعة الخضار، التي اختارت موقعًا لعملها البسيط إلى جوار شريط السكة الحديد، حين انطلق قطار أرادت الصغيرة اكتشاف تفاصيله، فغيبها لسنوات طويلة.

واعتقد أهلها تعرضها للغرق في ترعة الإبراهيمية، و فقدوا الأمل في العثور على جثمانها، و مات والدها بعد عام من اختفاء نجلته حزنا على فقدانها، حتى ظهرت نجلتهم على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وهي تبحث عن أسرتها، ليصل الخبر لأفراد أسرتها الذين تواصلوا معها، وتحققوا من صحة كلامها ليلتقوا بابنتهم من جديد، ويعود شمل الأسرة التي ذاقت مرارة الفراق، والحرمان لسنوات طويلة.