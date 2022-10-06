رئيس بيلاروس يصدر قرارا بمنع زيادة أسعار السلع اعتبارا من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ):

أصدر رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قرارا يقضي بمنع فرض أي زيادات في الأسعار ببلاده.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية "بيلتا"، قال في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس إنه "اعتبارا من السادس من أكتوبر، يحظر إجراء أي زيادة في الأسعار. ممنوع!".

وأضاف: "ليس بدءا من الغد. بل اعتبارا من اليوم".

وقال لوكاشينكو 68 عاما، إن الأمر يهدف إلى ضمان عدم استغلال أي شخص أي فرصة لرفع الأسعار.

وقال إن أولئك الذين ينتهكون المرسوم سيتم "القبض عليهم وملاحقتهم قضائيا على الفور".

ولم يستبعد لوكاشينكو تماما إمكانية زيادة الأسعار عند الضرورة في بعض المجالات في المستقبل، طالما حصلت على موافقة رسمية بذلك.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، بلغ التضخم في بيلاروس 9ر17% في أغسطس.

وارتفعت أسعار الأغذية بشكل حاد. ووفقا لتوقعات خبراء اقتصاد في بيلاروس، يمكن أن يرتفع معدل التضخم إلى 19% بنهاية العام.