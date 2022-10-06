عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ):

بعث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى، في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات، المزيد من النماء والتطور.