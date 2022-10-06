الخارجية الروسية: أرسلنا مقترحات شاملة إلى باكو ويريفان بشأن معاهدة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو أرسلت مقترحات شاملة إلى السلطات الأرمينية والأذرية بشأن توقيع معاهدة سلام بين البلدين.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "لقد أرسلنا مقترحاتنا الشاملة إلى باكو ويريفان حول معاهدة السلام، وكما أعلنا في وقت سابق، أجرى المندوب الخاص لوزير الخارجية الروسي إيجور خوفايف سلسلة زيارات للمنطقة للتشاور بشأن هذا الأمر".

وأشارت المتحدثة إلى أن التعليق على تفاصيل محادثات السلام لن يكون مناسبًا الآن، مضيفة أن موسكو تهدف للتوصل إلى نتيجة في هذا الشأن، قائلة : "إننا لا ننخرط في الإدلاء بعض الإعلانات الخاصة المدعومة بشيء، بل نتصرف بشكل مختلف. ونعلن فقط عما تمكنا من تحقيقه. وبالنظر إلى الحساسية العالية لموضوع معاهدة السلام، نعتقد أنه سيكون من غير المناسب التعليق على تفاصيل المحادثات الجارية، ومع ذلك، فإننا نهدف للتوصل إلى نتيجة".

يُشار إلى أن زاخاروفا صرحت سابقًا بأن موسكو تواصل بذل جهود جادة لتحسين الوضع في المنطقة من أجل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، مُضيفة: "نعتقد أنه لا بديل عن السلام، ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة لكلا الجانبين".

يُذكر أن وزارة الدفاع الأذرية اتهمت في وقت سابق القوات الأرمينية بشن "أعمال تخريبية واسعة النطاق" قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين الحدودية، مشيرة إلى أن مواقع جيشها "تعرضت للقصف، ولا سيما بقذائف الهاون".