الخليج 365 تنشر قرعة مباريات الدوري العراقي الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 قرعة مباريات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022/ 2023.

وأعلن اتحاد كرة القدم القرعة الكاملة لمباريات الدوري الممتاز للموسم 2022/ 2023.

وجاء في بيان للاتحاد أن "الحرف (س) هو بأسم نادي الديوانية الرياضي فقط، ومشاركته في الدوري مشروطة بموافقة الاتحاد الاسيوي للعبة"، مشيراً الى أنه "في حالة عدم موافقة الاتحاد الاسيوي يكون الفريق الذي يقابله في الجولة بحالة انتظار".