انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الممتاز وقرعة خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "يوم الأحد المقبل هو موعد انطلاق الدوري الممتاز الذي سينطلق بـ19 فريقاً".

وأضاف: "نتتظر رسالة الاتحاد الآسيوي حول مشاركة نادي الديوانية في الدوري الممتاز".



وأشار الاتحاد الى أن "قرعة كأس الخليج ستكون في الخامس والعشرين من الشهر الحالي".

وأوضح أن "العراق سيخوض وديتين مع المكسيك والإكوادور"، مبينا ان "العراق سيخوض مباراة ودية ثالثة مع كوستاريكا في 17 تشرين الثاني بالبصرة".

