شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع حلوى المولد على المواطنين وحملة لتشجير المدارس والشوارع وندوات دينية وتوعوية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



في محافظة الجيزة في محافظة الجيزة أطلقت أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية المجانية رقم 332 بقرية عرب بني صالح في تخصصات الرمد والباطنة والتحاليل الطبية.

كما ساهمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مع توفير فرق عمل تدعم الأطقم الطبية التي تنفذ الحملة وذلك في الوقت الذي واصلت فيه الأمانة توزيع مستلزمات المدارس على الطلاب بكافة المدارس الحكومية بالمدينة بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

كما تعاقدت أمانة قسم الوارق، مع محلات حلويات لتقديم خصومات كبيرة للأهالي على مبيعات حلوى المولد دعمًا لأهالي الوراق.

وفي مسابقة دوري مستقبل وطن، سعد مركز أوسيم ختامًا كرنفالياً لبطولة الدور الأول على مستوى المركز بحضور قيادات ونواب الحزب وسط حشود غفيرة من الجماهير وقدمت قيادات الحزب كأس البطولة لفريق أوسيم الذي توج بطلاً للموسم الرابع من دوري مستقبل وطن على مستوى أوسيم.





وفي محافظة الإسكندريةنظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة دينية حول السيرة النبوية، وذلك لاستخلاص الدروس منها، واتباع الرسائل والنصائح الموجودة فيها، وتعزيز القيم الدينية، كما نظمت الأمانة أيضا، ندوة حول أسس النجاح في العلاقات الزوجية، وتم تقديم نصائح يجب ان يتبعها الأزواج في التعامل مع بعضهم البعض، وأهم مبادئ وأسس ومعايير خلق علاقة زوجية ناجحة.

كما نظمت أمانة قسم أول المنتزة، ندوة تحت عنوان، "خطوات ايجابية تساعدك لتحديد سلوك ابنائك" قدمتها أخصائية تخاطب ومدرب معتمد من جامعة عين شمس، وتم تقديم مجموعة نصائح لتحديد سلوك الأبناء وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم والتصرف لمواجهة السلوك السلبي، لخلق حياة أسرية سوية.







وفى محافظة دمياط وفى محافظة دمياط نظمت أمانة مركز كفر البطيخ، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، والمقامة بمقر الأمانة، وضمت تخصصات "الأنف والاذن والحنجرة، وأمراض العظام والعمود الفقري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وأصحاب الخبرات، وبمشاركة معمل شمس للتحاليل بعمل تحليل سكر مجانا وخصم 50% علي كافه التحاليل، وشهدت القافلة الطبية إقبال كبير من الحالات.

وفي محافظة بني سويفنظمت امانتي الصحة والسكان والعمل الجماهيري بمركز الفشن، ندوة توعوية عن عن أضرار المخدرات والإدمان واثارهما السلبية علي صحة الفرد والمجتمع، عُقدت الندوة بمقر الأمانة.

كما تنظم أمانة مركز كفر سعد، احتفالية كبري بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر، الـ49 وذلك اليوم الخميس، بجوار مجلس المدينة في تمام الساعة الخامسة مساء.

كما تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري بمناسبة المولد النبوي الشريف، في قاعة بالم لاند بالسنانية، يوم السبت المقبل الموافق 8/10/2022، عقب صلاة العشاء، والتي ينظمها أمانتي الإعلام والنقل والمواصلات بالمحافظة.







وفي محافظة الإسماعيلية وفي محافظة الإسماعيلية أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، بداية انطلاق المرحلة الثانية من دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، علي أرضية الصالة المغطاة بالشيخ زايد، حيث أقيمت أمس التصفيات النهائية والتي ستقام علي ثلاث أيام وبمشاركة 11 فريق.

وفي محافظة البحيرةأقامت أمانة قسم دمنهور، المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، حيث أستطاع فريق أولاد عثمان إنتزاع بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعه بقسم دمنهور بثلاثيه دون مقابل، ليتصدر بهذا الفوز فريق أولاد عثمان مجموعة قسم دمنهور ليصل إلي التصفيات النهائية لدوري المحافظة، ومن ثم الفائز علي مستوي المحافظة ينافس في تصفيات دوري مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية، جائت فعاليات الختام بعزف السلام الوطني، وعقب إنتهاء المباراة تم توزيع جوائز المركز الثاني لفريق البر التاني ثم توزيع جوائز المركز الاول علي فريق اولاد عثمان وتسليمه كأس البطولة وإلتقاط الصور التذكارية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع حلوي المولد النبوي الشريف، علي المواطنين، لمشاركتهم في الاحتفالي بذكري المولد النبوي الشريف، حيث قامت أمانة الحزب بتوزيع حلويات المولد إلى رئاسة أحياء أول وثان وثالث ومركز خدمات الطوارئ بالمحافظه لتوزيعها علي المواطنين.

كما تنظم أمانة مركز الإسماعيلية، احتفالية كبري بمناسبة ذكري السادس من أكتوبر السبت المقبل الموافق 8 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء، بدار مناسبات العرابة بجوار البريد.







وفي محافظة الوادي الجديد وفي محافظة الوادي الجديد نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أسمنت في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 63 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي محافظة المنياأطلقت أمانة مركز مطاي، حملة بيئية للتشجير بالمدارس والشوارع، وتمكنت من زراعة 500 شجرة بمدرسة عناني الثانوية، وطريق ابو عيسى، مدخل قرية بني عمار، وذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، التي أطلقها رئيس الجمهورية.

كما عقدت أمانة مركز الداخلة، لأول مرة، اجتماعا مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم لعرض مشكلاتهم، وذلك بمركز شباب المدينة بمدينة موط، وبحضور أمين الحزب بالمركز، وأمينة التدريب والتثقيف بالمركز.





وفي محافظة بورسعيدنظمت أمانة قسم الزهور بالمحافظة، أمسية دينية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، حضر الندوة عدداً كبيراً من كوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة وهيئة مكتب قسم الزهور وتم توزيع عددا كبيرا من عبوات حلوى المولد النبوي الشريف، على الأسر، وبدأ الحفل الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتحدث المشاركون في الحفل، عن جانب من حياة الرسول صلي الله عليه وسلم صاحب السيرة العطرة، حيث إن هذه المناسبة العطرة تجمع القلوب والنفوس على الاحتفاء بذكرى حبيب الخلق أجمعين، الذي جعله الله رحمة وهداية للعالمين، وأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور.





وفي محافظة البحر الأحمروزعت أمانة مدينة مرسي، عدداً من علب حلوي المولد النبوي الشريف، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، لمشاركتهم الاحتفال بذكري المولد النبوي، وابتهاجا بالذكرى العطرة.

كما تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر، ومرور لـ49 عاماً، اليوم الخميس، علي المسرح الروماني بميدان القطري، في تمام الساعة السادسة مساء.





وفي محافظة السويسواصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، بعد انتهاء المرحلة الأولي للأقسام وتم صعود فريق.





وفي محافظة سوهاجأجرت أمانة الحزب بالمحافظة، قرعة التصفيات بين الفرق الصاعدة من المراكز فى بطولة دورى الحزب لكرة القدم، من أجل اللعب فى نهائى البطولة على مستوى المحافظة.





وفي محافظة مطروحوزعت أمانة مركز العلمين، عدداً كبيراً من الهدايا علي الأطفال والأهالي والأسر والمارة، احتفالاً بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وذلك في أجواء روحانية واحتفاء بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورسم البهجة والسرور علي وجوه الأطفال والمواطنين.





وفي محافظة شمال سيناءأعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، انطلاق فعاليات الجولة الخامسة، لمباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الرابعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وامناء الاقسام والفرق المشاركة بالبطولة في حضور جماهيري وبمشاركة متميزة من قيادات أمانات اقسام الحزب وكوادره، وفي نهاية اليوم لدوري اليوم الخامس، تم السحب على الـ5 جوائز اليومية وتم تسليمها إلى من حالفهم الحظ أمام جميع الحضور.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.