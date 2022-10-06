شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى الثامن بقنا بحضور الأمين العام لمستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم، الخميس، انطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي في نسخته الثامنة، والذي يحمل عنوان "ترشيد الاستهلاك ضرورة معيشية وحاجة كونية"، وذلك في قرية دندرة بمحافظة قنا.

ويهدف منتدى دندرة الاقتصادي في نسخته الثامنة، إلى التأكيد على محورية البناء الإنساني لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والأمير هاشم الدندراوي رئيس مركز دندرة الثقافي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائبة سحر صدقي، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب العمدة مبارك عامر، والنائب محمد أحمد الجبلاوى ، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.