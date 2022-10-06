شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة العلاقات.. تركيا تعيّن شاكر أوزكان سفيرًا جديدًا في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولان بوزارة الخارجية التركية، إن تركيا عينت شاكر أوزكان تورونلار، سفيرًا لها لدى إسرائيل، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد قرار اتخذه الجانبان، الشهر الماضي، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وقال المسؤولان لـ "رويترز" إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو "قدم توجيهات لتورونلار، مساء الأربعاء، في إطار التعيينات الجديدة للوزارة في الخارج".

وشاكر أوزكان تورونلار دبلوماسي مخضرم تمتد خبرته إلى عقود، وشغل منصب القنصل العام التركي في القدس بين عامي 2010 و2013.

وكانت إسرائيل قد عينت بالفعل، في وقت سابق، إيريت ليليان سفيرة لها في أنقرة.

وتوترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، منذ العام 2011، حين طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب غارة إسرائيلية، العام 2010، على سفينة المساعدات "مافي مرمرة" المتجهة إلى غزة، مما أسفر عن مقتل 9 أتراك.

واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة، العام 2016، وتبادل البلدان السفراء.

ثم تصاعدت التوترات مرة أخرى، العام 2018، حين قتلت القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات "مسيرة العودة" في قطاع غزة.

واستدعت تركيا جميع الدبلوماسيين- وأمرت المبعوثين الإسرائيليين بمغادرة البلاد.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد 5 أشهر من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى أنقرة وكانت أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي إلى تركيا منذ العام 2008.

تقلبات في العلاقة

الرئيس الإسرائيلي أشار عند زيارته تركيا، بغية التمهيد لاستئناف العلاقة بين الجانبين، إلى أنّ التقلبات التي شهدتها هذه العلاقات كانت "غير بسيطة"، موضحًا أنّهما "قد لا يتفقان على كل الملفات حتى بعد استئناف العلاقات".

وبالعودة إلى السنوات السابقة، فإنّ العلاقات التركية الإسرائيلية كانت مستقرة نوعًا ما قبل العام 2010، لكن بعد هذا التاريخ بدأت التوترات تتصاعد بشكل صريح؛ ففي 31 أيار/مايو 2010، قتل 9 ناشطين أتراك في إغارة إسرائيلية على مركب "مافي مرمره"؛ أحد المراكب المشاركة في حملة أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه "إسرائيل".

حدث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية، ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وكان من الواضح أنّ "إسرائيل" قد لجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة. واستهدف الهجوم مؤسسات تركية تعنى بحقوق الإنسان، ماشكل تحديًا للحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية.

كان من المتوقع أن يتسبَّب الهجوم بأزمة حادّة في العلاقات التركية – الإسرائيلية، إذ كان معظم المشاركين في الحملة من المواطنين الأتراك، وكان أحد المراكب يحمل العلم التركي، ووصف رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب إردوغان الهجوم الإسرائيلي بأنّه يقع تحت عنوان "إرهاب الدولة".

وكان رد الفعل التركي سحب السفير التركي من "تل أبيب"، واستدعاء السفير الإسرائيلي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لتقديم الشروحات اللازمة حول الهجوم. وقالت أنقرة، في ذلك الوقت، إنّ "هذا الانتهاك يؤدي إلى نتائج لا يمكن إصلاحها في العلاقات المشتركة بين إسرائيل وتركيا".