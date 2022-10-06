شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أول أسبوع للنواب بدور الانعقاد الثالث.. تشكيل 25 لجنة نوعية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النواب جلساته الإجرائية، ووافق على اختيار وتشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ(25) وفقًا للإجراءات اللائحية، كما تلقى المجلس اخطارات من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية.

جاء ذلك إعمالاً لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذاً لقرار لرئيس الجمهورية رقم (440) لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

واستكمالاً لمهامه الدستورية والتشريعية، أحال المجلس (11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، و(7) اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها، وجاءت تفاصيل حصاد الجلسات كما يلى:

١-استهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (440) لسنة (2022) بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (316) لسنة (2022) بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

٢-ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، مؤكداً أن المجلس خلال دور الانعقاد الحالي أمامه جدول أعمال حافل يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة، في ظل تحديات باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، ويؤكد على استمرار التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة للوصول إلى مصلحة الوطن والمواطن، وقال إن إنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب بل بمدي تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية، لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة والوفاء بطموحات واحتياجات المواطنين، وأضاف أن قدرتنا الحقيقية علي المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية.

٣-وافق المجلس على إرسال برقية دعم وتأييد إلى رئيس الجمهورية لسياساته الحكيمة والمتوازنة على الساحات الداخلية والعربية والدولية، جاء فيها: إن مجلس النواب يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التي أرسيتم دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ويبارك خطواتكم الواعية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر، هذا الوطن الغالي.

٤-وافق المجلس بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022 لمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الثالث من شهر أكتوبر 2022 ميلادية، وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كافة ربوع مصر، وما قدمته وتقدمه من تضحيات من أجل الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن، مؤكداً دعم مجلس النواب لكافة الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويبارك مجلس النواب ما تنتهجه القوات المسلحة من تعاون وتدريب مشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع كفاءة أبطال قواتنا المسلحة وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية.

٥-أحال المجلس (7) قرارات جمهورية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، كما أحال (8) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

٦-أخطر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، المجلس بورود رسالة من المستشار وزير شئون المجالس النيابية بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (277) لسنة 1959 بشأن السفر بالسكك الحديدية، والسابق إرساله إلى مجلس النواب من الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2021. (أخطرت اللجـان المختصـة)

٧-أحال رئيس مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى اللجان المختصة.

٨-أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب السابق أحمد سمير محمود علي صالح "وشهرته" أحمد سمير صالح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بعد اختياره وزيراً للصناعة بالتعديل الوزاري الأخير، متمنياً لسيادته التوفيق والسداد.

٩_دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى لتسجيل أسمائهم بالأمانة العامة للمجلس استعداداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي ستجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها قبل إقرارها في الجلسة القادمة، وذلك إعمالاً لحكم المادتين (39، 40) من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحاً أن النواب الذين لم يتقدموا بطلبات لتعديل عضويتهم من لجنة إلى أخري سوف يتم اعتبارهم مستمرين في لجانهم ذاتها في دور الانعقاد العادي

وعقد المجلس خلال يوم الأحد ٣ جلسات كانت تفاصيلها كنا يلى

١٠ فى جلسة الاحد الاولى أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان، وفتح الباب لتقديم أي اقتراحات أو اعتراضات بشأنها.

١١- وفى الجلسة الثانية يوم الاحد أعلن رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية، ووافق عليها المجلس. ودعا أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس، منوهاً بتقديم التظلمات وفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس وهنأ مجلس النواب ب عادل العسومي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، والنائب علاء عابد لانتخابه نائباً لرئيس البرلمان العربي.

١٢- وفى الجلسة الثالثة أعلن رئيس مجلس النواب تلقى إخطاراً من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزابهم في المجلس وهم:*

• النائب أشرف رشاد الشريف ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

• النائب أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

• النائب محمد السيد طلبه على سلام ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

• النائب محمد عطية إبراهيم الفيومي ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.

• النائب أحمد خليل خير الله ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب النور.

• النائب عاطف محمد المغاورى ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.

١٣-أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ "25" بالمجلس، وتوجه رئيس المجلس باسمه وباسم السادة النواب بخالص التهنئة للنواب الذين كان النجاح حليفهم في انتخابات اللجان النوعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد وإنجاز المهام الموكلة إليهم.

١٤_وفى كلمته، هنأ المستشار علاء الدين فؤاد -وزير شئون المجالس النيابية- المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، ونقل تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و أعضاء المجلس بهذه المناسبة، مشيداً بالأداء التشريعي والرقابي خلال دوري الانعقاد الماضيين، مؤكداً حرص الحكومة علي التعاون والتجاوب مع مجلس النواب الموقر، وإنجاز ما يسنده المجلس اليها من مهام وفقاً لرؤية تشاركية لأداء دوره الدستوري المنوط به، وأوضح الوزير أن هذا التعاون يتجلى بشكل مباشر من خلال حرص الوزراء علي حضور الجلسات واللجان، أعرب الوزير عن اعتزازه بالتواجد في قاعة يترأسها شيخ من شيوخ القضاء وهو الفقيه الدستوري والرئيس السابق للمحكمة الدستورية المستشار الدكتور حنفي جبالي الذي يدير الجلسات باقتدار بما يتيح التعبير عن الآراء، ووجه التحية للمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب على ما بذلوه من جهد خلال دوري الانعقاد الماضيين.

١٥_توجه رئيس مجلس النواب بالتهنئة لشعب مصر والأمة الإسلامية بقرب قدوم المولد النبوي الشريف أعاده الله علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

١٦_رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 16 أكتـوبر 2021.