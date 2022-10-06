أجرت 6 عمليات.. مستشفى سوهاج الجامعي ينهي ورشة "سمرلاد" لجراحات الوجه - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اختتم مستشفى سوهاج الجامعي فعاليات ورشة عمل "سمرلاد" الدولية الحادية عشر لجراحات الوجه والرأس، التي نظمها قسم جراحة التجميل، وذلك باستضافة الدكتور براين سمر لاد، الخبير العالمي في جراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الخبير العالمي ناظر 36 حالة مرضية تعاني من الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وعيوب الأنف والأسنان الناتجة عنها، مضيفًا أنه جرى إجراء عمليات جراحية لعدد 6 حالات معقدة لإصلاح تشوهات الرأس والجمجمة، وذلك بمشاركة فريق العمل التكاملي بقسم جراحة التجميل بالتعاون مع وحده التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن، وقسم الأسنان والأطفال، وجراحة المخ والأعصاب وقسم التخدير بالمستشفى الجامعى.

من جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري أن الكلية تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تتمثل أهميتها في لقاء العلماء والممارسين من بلدان مختلفة تحت سقف واحد، بهدف تبادل التجارب وزيادة المعارف والخبرات المهنية والبحثية، وعرض كل ما هو جديد يضيف لتطوير العمل في المجال الطبي.

وأضاف "القاضي" أن تلك الورشة يجرى تنظيمها للمرة الحادية عشر على التوالي داخل المستشفى الجامعي، واستمرت فعالياتها على مدار 4 أيام، بهدف تقديم خدمة طبية علاجية متميزة، وتبادل الخبرات والتجارب لصقل مهارات شباب الأطباء.

وأشار الدكتور أحمد جابر، أستاذ جراحة التجميل ونائب مدير مستشفى سوهاج الجامعي إلى أن تلك الورشة ضمت جميع التخصصات المختلفة لتقييم وعلاج الاختلافات الخلقية بالأطفال، لافتًا إلى أن الورشة ناقشت الجديد في علاج وجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، إلى جانب العيوب الخلقية للوجه والرأس ومعرفة كيفية تعامل الفريق الطبي مع مثل هذه الحالات.