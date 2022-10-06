علاء فكري: شرق القاهرة وزايد والساحل "الحصان الرابح" بسوق العقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – صفاء أرناؤوط:

قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري يشهد طلبًا متزايدًا على العقار، وشهد الربع الأول من العام الحالي 2022 حتى مارس وأبريل نموًا كبيرًا في حجم المبيعات بالمشروعات على كافة المستويات المتوسط والفوق متوسط والأخر، وذلك مقارنة بالعامين الماضيين.

وخلال مداخلة هاتفية له على برنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، أضاف فكري، أن الإقبال على شراء العقار ارتفع بالمدن الجديدة خاصة بمناطق شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية ومستقبل سيتي والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد بسبب ندرة الأراضي بالمدينة والساحل الشمالي لأنه يشهد طلبًا كبيرًا على العقار، مؤكدًا أن هذه المدن هي الحصان الرابح للسوق العقاري في مصر.

وقدم عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، نصائح للعميل الراغب في الاستثمار العقاري، قائلًا إن العميل الراغب في الاستثمار عليه أن يختار وحدة سكنية تسليم فوري كاملة التشطيب حتى يمكنه الاستفادة بشكل أكبر منها سواء بغرض السكن أو الإيجار.

وتابع قائلًا إنه في حالة إذا لم يتوافر ذلك فإنه يلجأ لتقسيط سعر الوحدة في حالة التسليم الفوري بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم، وذلك في حالة أن تكون الوحدة في مرحلة ما قبل التسليم "مرحلة التشطيبات" بحيث يمكنه الاستلام خلال شهور قليلة.

وفي حال لم يتوافر لديه أول خيارين، فإن العميل يشتري من الشركات التي تمتلك سابقة تسليمات والالتزام بمواعيدها فهذه الشركات تمتلك منظومة داخلية قوية قائمة على الجدية والالتزام والبرمجة، وفقًا لفكري.