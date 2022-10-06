البنوك تنتظر موافقة "المركزي" لخفض حدود سحب الكريدت والدبت خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي، إن بنوك تقدمت منفردة تقدم للبنك المركزي، للسماح لها برفع نسبة العمولات وتقليص حدود السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الخصم المباشر "دبت" والائتمان "الكريدت كارد".

وكانت مصادر مصرفية قالت، لمصراوي الأسبوع الماضي، إن البنوك رصدت خلال الفترة الماضية زيادة غير مبررة في استخدام البطاقات المصرفية الخاصة بالعملاء خارج مصر ما دفعها لدراسة تحجيم هذه العمليات عبر قواعد أكثر تنظيمًا لها في الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر لمصراوي أن طلبات البنوك للبنك المركزي خلال الأسبوع الجاري، تضمنت مقترحات للتعامل على الكروت خارج مصر والتي تنوعت بين وجود زيادات على عمولات السحب من 6% إلى 8% بدلا من 3% و4% حاليا على السحب النقدي باستخدام الكروت المصرفية خارج مصر أو تقليل حدود السحب.

فيما قررت بنوك آخرى تقليل حدود السحب إلى 10% و20% من إجمالي حدود الكارت بدلا من زيادة العمولات بحسب المصادر.