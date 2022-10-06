بالصور - مهرجان الشباب والرياضة للمشي والاسكيت بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شارك العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الخميس، في مهرجان مديرية الشباب والرياضة للمشي والاسكيت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمود ياسين رئيس حي شرق أسيوط ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأكثر من 250 من شباب الطلائع وممثلي مراكز الشباب والرياضة على مستوى المحافظة.

بدأ مهرجان المشي بالتجمع والاصطفاف أمام ديوان عام المحافظة وإعطاء إشارة البدء بوصول السكرتير العام المساعد والقيادات المشاركة وصولاً إلى ميدان الحرب والسلام بحي شرق وتم وضع إكليل الزهور ثم عزف السلام الجمهوري وترديد النشيد الوطني ثم تكملة فريق سكيت لخط المسيرة وصولا لبوابة جامعة أسيوط.

وأعرب العميد علاء عبدالجابر عن سعادته بمشاركة الشباب في مهرجان المشي والاسكيت الذي يقام بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وذلك تأكيداً على اعتزازهم بالوطن وإعلاءًا لقيم الولاء والانتماء مشيرًا إلى اهتمام محافظ أسيوط بنشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب لافتاً إلى أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تكوين الشخصية القادرة على حمل لواء تنمية البلاد في شتى المجالات.

من جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن تنظيم مهرجان مشي واسكيت بمحافظة أسيوط اليوم يأتي في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم وتهنئة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور ضمن برامج وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب بمناسبة الذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر المجيدة على أن تنفذ تلك الفعاليات طوال شهر أكتوبر بكافة مراكز الشباب.