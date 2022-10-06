إفراج قريب عن شحنات "ذرة".. هل تنخفض أسعار الأعلاف في السوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه تم الحصول على عدد من موافقات لإفراجات عدد من شحنات الذرة الموجودة بالموانئ خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف عناني، أن الكميات التي تم الافراج عنها، ليست كبيرة ولكنها ستساهم في حل أزمة الأعلاف في السوق المحلي.

وتعتبر الذرة الصفراء مكونا أساسيا في مدخلات إنتاج الأعلاف، وتدخل بنسبة كبيرة في صناعة الأعلاف تصل إلى 70% بجانب الصويا، بحسب العناني.

وكانت أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع المعروض منها بسبب أزمة الاعتمادات المستندية ونقص العملات الأجنبية، حسب العناني.

ويتراوح سعر طن الذرة يتراوح بين 10 آلاف جنيهًا و10500 جنيه.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك في مايو الماضي.

ويعاني المستوردون والصناع خلال الشهور الست الأخيرة من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.

هل تنخفض أسعار الأعلاف؟

توقع عناني، أن تشهد أسعار الأعلاف انخفاضا خلال الفترة المقبلة، إذا استمر البنك المركزي بالموافقة على الإفراجات.

وطالب رئيس اتحاد منتجي الداواجن، أن يتم الافراج عن شحنات الصويا الموجودة بالموانئ، خاصة في ظل نقص كبير من الصويا بالسوق المحلي وهي مكون أساسي في صناعة الأعلاف.

وأشار عناني، إلى أن كمية الأعلاف الموجودة بالموانئ تكفي حتى شهرين ونصف، ولكن يجب الإسراع في الإفراج عنها.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق، لمصراوي.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق لمصراوي.