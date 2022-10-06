ألمانيا تؤكد اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الليبية

اسماعيل عبد الحي - أكدت ألمانيا اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل نزاع على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية، أمس الثلاثاء، "استقبلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كرسيستيان باك، رفقة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، في مقر الوزارة بطرابلس".

ونقل البيان عن المبعوث الألماني "تأكيد شرعية حكومة الوحدة الوطنية"، وكذلك تأكيد مواصلة برلين "دعم ومساندة جهود الحكومة الليبية الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات".

وبحث الجانبان "إمكانية عقد مؤتمر برلين 3 والتزام الحكومة الليبية بمخرجات برلين 1 و2".

واستضافت العاصمة الألمانية مؤتمرين دوليين بشأن سبل معالجة الأزمة الليبية، في 23 جوان 2021 و19 جانفي 2020.

وكالات