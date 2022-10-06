شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى: انتصارات أكتوبر يمثّل النموذج الأعظم فى الإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى إننا نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم عنوان العزة، والكرامة، والانتصار، مضيفة أنه يمثّل لنا النموذج الأعظم فى الإرادة المصرية التى تتسم بالإصرار والتحدى على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات.

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أنه فى هذه الذكرى التى نفخر بها، تقدم إدارة الحوار الوطنى تحية الاعتزاز والتقدير لشعب مصرَ الأبى وقواتنا المسلحة الباسلة وأبطالها وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم الطاهرة فداء لهذا الوطن.